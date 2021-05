Vor dem nächsten Impfgipfel am Donnerstag verlangt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vom Bund mehr Verlässlichkeit bei der Verteilung von Corona-Impfstoff.

"Der Bund ist gefordert, dringend für mehr Impfstoff für die Impfzentren und die niedergelassenen Ärzte zu sorgen, insbesondere wenn nun zum 7. Juni auch alle Impfpriorisierungen aufgehoben werden sollen", so Dreyer. Man brauche vor allem mehr Transparenz und Verlässlichkeit rund um die mengenmäßige und gerechte Verteilung von Impfstoff nach Einwohnerschlüssel je Bundesland.

Dies erwarteten die Länder von dem Impfgipfel an diesem Donnerstag, zu dem sich die Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammenschalten.

"Wir in Rheinland-Pfalz wollen allen Impfwilligen ein möglichst zeitnahes Angebot machen", so Dreyer. Wenn zusätzliche Ärztegruppen, wie die Betriebsärztinnen und -ärzte in die Impfkampagne einbezogen würden, müsse zusätzlicher Impfstoff zur Verfügung gestellt werden. "Auf Dauer werden wir die Pandemie nur besiegen können, wenn uns genügend Impfstoff zur Verfügung steht."

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Hausärzte warnen vor zu großen Erwartungen

Der rheinland-pfälzische Hausärzteverband hat unterdessen die Politik davor gewarnt, mit Impfversprechen zu große Erwartungen in der Bevölkerung zu wecken. Auch wenn die Impfpriorisierung ab dem 7. Juni aufgehoben werde, könne nicht jeder sofort mit einem Impftermin rechnen - weder im Impfzentrum noch bei den niedergelassenen Ärzten.

"Wir machen weiterhin Mangelverwaltung"

Die Verbandsvorsitzende Barbara Römer sagte, gerade in den kommenden Wochen, bis die Betriebsärzte auch impfen, komme weniger Impfstoff in die Praxen, als ursprünglich angedacht. "Insbesondere nächste Woche werden deutschlandweit in den Hausarztpraxen eine Million Dosen weniger an Biontech zur Verfügung stehen als eigentlich primär vorgesehen. Das heißt, wir machen weiterhin Mangelverwaltung", sagte Römer im SWR.