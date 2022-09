Was kann man tun gegen übertrieben teure Gas- und Stromrechnungen?

Eine neue Studie der Krankenkasse AOK belegt die Verbreitung von koronaren Herzerkrankungen in Rheinland-Pfalz. Ablagerungen führen zu einer Verengung der Herzkranzgefäße. Die Folge: langfristige Schäden am Herz. In Rheinland-Pfalz sind 8,6 Prozent der Bevölkerung ab 30 davon betroffen: das sind 246.000 Menschen. mehr...