Es ist soweit: Tierparks, Zoos und botanische Gärten dürfen ab Montag (20. April) wieder öffnen. Allerdings brauchen einige Einrichtungen wohl noch ein paar Tage, um alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Mit der Vierten Corona-Bekämpfungsverordnung von Rheinland-Pfalz ist die Öffnung von Anlagen mit "weitläufigem Außenbereich" ab Montag wieder erlaubt. Das dürfte bei den Betreibern zu einem Aufatmen führen, denn durch die Schließungen waren ihnen die Eintrittsgelder weggebrochen. Diese tragen jedoch im Wesentlichen zur Finanzierung der Zoos und Tierparks bei.

Allerdings müssen die Betreiber dafür sorgen, dass es nicht zu Menschenansammlungen kommt. Strenge Zutrittskontrollen sind zu erfüllen. Deshalb werden wohl auch nicht alle Zoos und Tierparks direkt am Montag wieder öffnen. So weist der Zoo Landau darauf hin, dass man mit Hochdruck an der Öffnung arbeite, diese aber nicht direkt am ersten Tag klappen werde.

Besucheranstrum und lange Schlange vermeiden

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) weist in einer Mitteilung darauf hin, dass die bekannten Kontaktbeschränkungen weiter einzuhalten seien - insbesondere die Abstände. Auch Desinfektionsmittel solle in den Anlagen für die Besucher zur Verfügung stehen. Empfohlen wird auch der Vorverkauf einer begrenzten Anzahl von Eintrittskarten, um einen Besucheransturm zu verhindern.

Kommt eine "Corona-Futterhilfe"?

Die Ministerin verwies weiter darauf, dass auch die Einnahmesituation der Tierheime angespannt sei. Fehlende Einnahmen aus der Vermittlung von Tieren, abgesagten Veranstaltungen oder entgangenen Materialspenden stünden den fortbestehenden Kosten für Futter, Medikamente, tierärztliche Behandlung, Gebäudebetriebskosten sowie Personalkosten der über 80 rheinland-pfälzischen Tierheimbetriebe gegenüber. "Wir prüfen derzeit unter Hochdruck die Finanzierung einer "Corona-Futterhilfe" für Tierheime und auch für Zoos, um hier Abhilfe zu schaffen", so Höfken am Freitag.