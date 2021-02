per Mail teilen

Zoos und Wildparks in Rheinland-Pfalz dürfen voraussichtlich ab 1. März ihre Tore wieder öffnen. Allerdings gilt das nur für die Außenbereiche - und die Zahl der Besucher ist auch eingeschränkt.

Die entsprechende Verordnung wolle das Kabinett am Freitag beschließen, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag mitteilte. Die Öffnung ab Montag solle nur für die Außenbereiche von zoologischen Gärten, Tierparks, botanischen Gärten und ähnlichen Einrichtungen gelten, Innenbereiche seien ausgeschlossen. Maximal ein Viertel so viele Besucher wie regulär dürften demzufolge eingelassen werden.

Für die Besucher sollen als Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie neben einer Pflicht zur Vorausbuchung ein Abstandsgebot und Maskenpflicht gelten.

Große Freude bei den Betreibern

Die Betreiber der Einrichtungen zeigten sich erfreut über die Entscheidung. "Wir haben ja schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass wir überhaupt nochmal öffnen dürfen", sagte Harald Schauß, Inhaber des Wildparks Potzberg im Kreis Kusel, dem SWR. "Die Freude ist riesengroß, ich kann es gar nicht in Worte fassen."

Auch der Geschäftsführer des Kaiserslauterer Zoos, Matthias Schmitt, äußerte sich zufrieden. Dass es nur noch wenige Tage Vorbereitungszeit seien, mache ihm nichts aus: "Wir sind seit Montag dabei, den Park auf Vordermann zu bringen und Parkpflege zu betreiben."

Zoo Neuwied hofft auf Öffnung in der kommenden Woche

"Wir freuen uns sehr, dass wir bei den Öffnungen dabei sind" sagt auch Mirko Thiel, der Direktor des Zoos Neuwied. Ob der mit einer Fläche von mehr als 13 Hektar größte Zoo in Rheinland-Pfalz aber schon am Montag öffnen kann oder erst ein paar Tage später, "können wir noch nicht sagen". Zuerst müsse geschaut werden, wie die Auflagen des Landes aussehen - und dann müssten diese mit der Kreisverwaltung als zuständiger Behörde umgesetzt werden.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hatte der Zoo Neuwied rund vier Monate schließen müssen - bei rund 8.000 Euro Fixkosten am Tag eine gewaltige finanzielle Leistung. Aber es gebe bis heute eine riesige Hilfsbereitschaft, betont Thiel. Einen guten Teil der Kosten habe man durch Spenden abdecken können.

Landauer Zoo will elektronisches Buchungsverfahren

Der Zoo Landau will jetzt ein elektronisches Buchungsverfahren für Eintrittskarten einführen. Außerdem müsse noch geklärt werden, wie viele Besucher in welchem Zeitraum zugelassen seien, so Direktor Jens-Ove Heckel.