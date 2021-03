Seit dem 1. März gibt es einen Lichtblick für viele Familien: Die Zoos im Land dürfen wieder öffnen. Einige Tierparks haben ihre Pforten bereits am Morgen geöffnet.

Der rheinland-pfälzische Ministerrat hatte am Freitag beschlossen, dass Botanische Gärten, Wildparks und Zoos ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. Allerdings gilt das nur für die Außenbereiche - und die Zahl der Besucher ist auch eingeschränkt. Zudem gelten zur Eindämmung der Corona-Pandemie neben einer Pflicht zur Vorausbuchung ein Abstandsgebot und Maskenpflicht.

Trotz aller Vorgaben bedeutet das dennoch ein wenig Erleichterung für die Familien in Rheinland-Pfalz, sagte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) am Montag im Landauer Zoo. Die Öffnung der Zoos und Tierparks sei für alle Menschen im Land und insbesondere für Familien mit Kindern eine große Entlastung: Nach Monaten, in denen Spaziergänge und Spielplatzbesuche die größten Highlights bleiben mussten, sei ein Ausflug in den Zoo oder Tierpark für viele Familien eine willkommene Abwechslung.

Zudem sei es eine gute Nachricht für die Zoos und Tierparks, dass sie unter Hygieneauflagenwieder ihre Tore öffnen könnten. "Durch die coronabedingten Schließungen sind vielen Zoos und Tierparks zentrale Einnahmen weggebrochen, die sie zur langfristigen Existenzsicherung dringend benötigen“, so Spiegel.

Zoos und Tierparks erleichtert

Für die Zoos und Tierparks in Rheinland-Pfalz ist die Wiedereröffnung auch nach eigenen Angaben eine große Erleichterung. Der Lockdown hatte sie teils in große finanzielle Engpässe gebracht, da man Tierpfleger nicht in Kurzarbeit schicken kann, da die Tiere ja weiter versorgt werden mussten. Viele seien nur dank zahlreicher Spenden gut über die Runden gekommen. Allein in diesem Jahr erhielt beispielsweise der Zoo Neuwied Spenden im sechsstelligen Bereich.