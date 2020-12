per Mail teilen

Der Zoo in Neuwied bekommt über 530.000 Euro aus dem Investitionsstock des Landes. Das Geld ist nach Angaben des Innenministeriums für den Bau von neuen Ställen vorgesehen und für eine neue Vogel-Voliere, durch die die Besucher gehen können. Das soll die Attraktivität des größten Zoos in Rheinland-Pfalz weiter steigern. An den Kosten für die neuen Stallungen und die begehbare Vogel-Voliere beteiligen sich auch die Stadt Neuwied und der Förderverein.