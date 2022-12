per Mail teilen

Der Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe kommt heute zum letzten Mal in diesem Jahr zusammen. Der Ausschuss will sich ein Bild darüber machen, wie die Rettungseinsätze an den Tagen nach der Flutnacht verlaufen sind. Dazu sind Zeugen des Deutschen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks geladen.