Etwa 300.000 Eigentümer von Wohnungen oder Gebäuden in Rheinland-Pfalz werden in den nächsten Tagen Post vom Statistischen Landesamt bekommen. Diese Erhebung ist der Auftakt zum Zensus 2022. Die EU-weite Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung hätte eigentlich bereits im laufenden Jahr stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie jedoch verschoben. Die von der Unwetter-Katastrophe besonders betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz wurden von der jetzt anstehenden Erhebung ausgenommen.