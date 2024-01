SWR-Reporterin Sandra Biegger in Zell an der Mosel

In Zell an der Mosel bleibt die Altstadt wohl trocken. Die Hochwassermauer mit den aufgebauten Dammbalken hat gehalten und wurde bis zum Donnerstagabend nicht überflutet. Und mittlerweile sinkt der Moselpegelstand bei Trier leicht. In Zell ging es um Zentimeter - Anwohner und der Stadtbürgermeister sind aber optimistisch. SWR-Reporterin Sandra Biegger war am Abend noch vor Ort und hat sich die Lage am Ufer angesehen.