Einblicke ins "Zentrum Innere Führung" der Bundeswehr in Koblenz

Als Innere Führung bezeichnet die Bundeswehr ihre Führungsphilosophie. Kerngedanke ist, dass Soldaten nicht blind gehorchen, sondern selbst denken sollen. "Die Ausführung verbrecherischer Befehle müssen Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr verweigern", heißt es. Umgekehrt seien Vorgesetzte verpflichtet, nur rechtmäßige Befehle zu erteilen.

Die Tatsache, dass Soldaten in eine Befehlshierarchie eingebunden sind, entbindet sie also nicht von moralischen Erwägungen. Bundeswehrangehörige gelten vielmehr als "Staatsbürger in Uniform".

Weiteres Merkmal der Inneren Führung ist das "Primat der Politik". Das bedeutet, dass die Bundeswehr dem Willen des Parlaments untergeordnet ist. Beispielsweise kann nur der Bundestag Kampfeinsätze der Bundeswehr beschließen.