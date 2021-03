Mit steigenden Temperaturen verbringen wir mehr Zeit draußen - und sind so auch häufiger Zecken ausgesetzt. 67 Borreliose-Fälle wurden 2020 bisher nachgewiesen. Experten rechnen mit noch deutlich höheren Zahlen.

Die meisten der gemeldeten Fälle wurden in diesem Jahr bisher im Landkreis Birkenfeld (8) und im Westerwaldkreis (6) registriert.

Geht man von den vergangenen Jahren aus, wird die Gesamtzahl der Fälle in Rheinland-Pfalz jedoch noch deutlich steigen: "Die Zahl der jährlichen Borreliose-Infektionen hat sich etwa zwischen 1.000 und 1.500 eingependelt", sagt Achim Ginkel vom Landesuntersuchungsamt (LUA) auf SWR-Anfrage.

Borreliose und FSME in Rheinland-Pfalz Borreliose FSME 2016 1453 5 2017 1083 0 2018 1580 6 2019 1185 1 2020 67 (Stand 29.4.2020) 0 (Stand 29.4.2020)

Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz

Die Krankheit wird von Zecken übertragen, genauso wie die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Hier sind die Fallzahlen in Rheinland-Pfalz deutlich geringer: In diesem Jahr hat es bisher laut LUA noch gar keinen Fall im Land gegeben. Im vergangenen Jahr gab es eine bestätigte Infektion. Nur der Kreis Birkenfeld gilt in Rheinland-Pfalz als FSME-Risikogebiet.

Borreliose beginnt oft mit einer Röte um den Zeckenstich herum. Weitere Symptome sind Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Müdigkeit, später auch Nervenschmerzen, neurologische Ausfälle und Arthritis. Borreliose wird mit Antibiotika behandelt - am besten so früh wie möglich. Bei etwa einem Drittel der FSME-Fälle gibt es grippeähnliche Symptome. Später können gefährliche Entzündungen des Gehirns, der Hirnhäute sowie der Nervenbahnen und Nervenwurzeln auftreten. Gegen FSME gibt es eine Impfung. Die Ständige Impfkommission empfiehlt sie allen, die in einem Risikogebiet leben und sich in der freien Natur aufhalten oder dort einen Urlaub planen, außerdem bestimmten Berufsgruppen wie Förstern, Waldarbeitern und Jägern. Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz

Zecken mögen warmes Wetter

In den letzten Wochen war es in Rheinland-Pfalz außergewöhnlich warm und trocken. Nach Angaben des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen Rheinland-Pfalz haben klimatische Bedingungen und die Witterung einen maßgeblichen Einfluss auf Zecken: "Ein warmes Frühjahr wirkt sich positiv auf die Aktivität von Zecken aus", so Leiter Ulrich Matthes. Die Trockenheit spiele dagegen eine untergeordnete Rolle. Insgesamt sei jedoch die Witterung in den Vorjahren entscheidender für die Zeckenpopulation als die aktuellen klimatischen Bedingungen: "Folgt auf eine günstige Witterung in der Zeckensaison ein milder Winter, kann die Zeckenpopulation ansteigen." Insgesamt seien Zecken in Rheinland-Pfalz jedoch aufgrund der steigenden Temperaturen zunehmend früher im Jahr und länger in den Herbst hinein aktiv, so Matthes.

Tropische Zecke in Rheinland-Pfalz

Konkrete Zahlen dazu, wie groß die Zeckenpopulation in Rheinland-Pfalz ist, gibt es nicht. Man findet sie jedoch flächendeckend im ganzen Land. 2018 wurde in der Pfalz erstmals auch ein Exemplar einer tropischen Zeckenart nachgewiesen: Die Hyalomma-Zecke ist deutlich größer als die hier heimischen Zecken und kann ebenfalls verschiedene Infektionskrankheiten übertragen. Nach Angaben der Universität Hohenheim ist diese Art bisher jedoch weder in Rheinland-Pfalz noch im Rest von Deutschland heimisch geworden. Die Zeckenforscher der Parasitologie Hohenheim gehen davon aus, dass einzelne Exemplare bisher zum Beispiel über Zugvögel eingeschleppt werden. Das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen Rheinland-Pfalz geht jedoch davon aus, dass der Klimawandel die Überwinterung und damit auch stärkere Ausbreitung der Hyalomma-Zecke hier im Land begünstigt.