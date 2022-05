per Mail teilen

Was für Tennisspieler Wimbledon ist, das ist für die Zehnkämpfer Götzis in Österreich. Ein ganz besonderer Ort auch für den Weltmeister aus Mainz, Niklas Kaul, der mit dem Ziel nach Götzis kam, die Olympia-Qualifikation zu schaffen. Der erste Tag des berühmten Mehrkampf-Meetings war für Kaul durch die Einschränkungen in der Vorbereitung ein kompletter Neustart.