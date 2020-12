Im Wintersemester 2020/21 haben sich so wenig Studienanfänger an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz eingeschrieben wie seit dem Wintersemester 2008/09 nicht. Das Statistische Landesamt in Bad Ems geht auch von Effekten durch die Corona-Krise aus.

Im Wintersemester 2020/21 schrieben sich rund 15.600 junge Menschen erstmalig an einer der 22 rheinland-pfälzischen Hochschulen ein. Wie die Bad Emser Behörde anhand vorläufiger Berechnungen mitteilte, sank die Studienanfängerzahl im Vorjahresvergleich um 3,9 Prozent.

Vor allem die großen Landesuniversitäten verzeichneten einen Rückgang der Studienanfängerinnen und -anfänger gegenüber dem Vorjahr. So reduzierte sich die Zahl der Einschreibungen an den Universitäten in Mainz (minus 260) und Trier (minus 170), aber auch an der Hochschule in Kaiserslautern (minus 140). Demgegenüber stiegen die Studienanfängerzahlen unter anderem an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen (plus 100) und der Fachhochschule Trier (plus 80).

Die negative Entwicklung der Studienanfängerzahlen sieht die Behörde unter anderem in der demografischen Entwicklung und der Abwanderung von Studienberechtigten in andere Bundesländer begründet. Es seien aber auch Effekte durch die Corona-Krise zu erwarten.

Gegenüber dem Vorjahr sank auch der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer unter den Neueingeschriebenen, und zwar von 21 auf 18 Prozent. Es sei davon auszugehen, dass durch die Corona-Pandemie die Aufnahme eines Studiums in Deutschland für im Ausland lebende Personen deutlich erschwert worden sei, hieß es.

Geschlechterunterschiede bei der Studienfachwahl

Während sich junge Frauen am häufigsten in Studiengänge einer wirtschafts-, sozial- oder rechtswissenschaftlichen Fächergruppe neu einschrieben (46 Prozent der Frauen), wählten die meisten jungen Männer ein ingenieurwissenschaftliches, naturwissenschaftliches oder mathematisches Studium (50 Prozent der Männer).

Insgesamt zählen die rheinland-pfälzischen Hochschulen im laufenden Semester rund 123.800 Studierende, 600 mehr als im Wintersemester 2019/20.