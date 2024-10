So viele Krankschreibungen gab es in Deutschland noch nie: 2023 hatten sie ein Rekordniveau erreicht. Dieser ist im laufenden Jahr jetzt schon überschritten. Das geht aus dem aktuellen Fehlzeitenreport der AOK hervor. Auslöser sind oft die Verhältnisse am Arbeitsplatz - auch für psychische Erkrankungen. SWR Aktuell hat sich in einer Arztpraxis bei Bad Kreuznach umgesehen.