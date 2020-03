Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz ist innerhalb eines Tages von 29 auf 52 gestiegen. Das hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) auf einer Pressekonferenz in Mainz am Donnerstag mitgeteilt.

"Wir befinden uns momentan in einer Krisensituation", stellte die SPD-Politikerin fest und fügte hinzu: "Wir sind gut vorbereitet, wir sind auch vorbereitet auf das, was noch kommt." Zuvor lag die Zahl der mit Corona infizierten Menschen noch bei 29 Personen. Die Betroffenen zeigten unterschiedliche Symptome, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch-Nachmittag mit. Niemand sei schwerwiegend erkrankt. Abweichungen bei Corona-Zahlen Das Robert Koch-Institut (RKI) weist auf seiner Webseite darauf hin, dass es aufgrund der "sehr dynamischen Situation" zu "Abweichungen zwischen der RKI-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Bundesländer" kommen könne. Weiterhin sind zeitweilige Abweichungen zwischen dem RKI, dem Sozialministerium Rheinland-Pfalz und den betroffenen Kreisen möglich. Maßgeblich für den SWR sind die Zahlen des Gesundheitsministeriums. Wieso wird die Anzahl der wieder genesenen Infizierten nicht angegeben? Das Robert Koch-Institut verfügt laut eigener Aussage über keine offiziellen Angaben zur genauen Anzahl der Genesenen. Denn: Die zuständigen Behörden oder behandelnden Krankenhäuser sind nicht verpflichtet, in diesem Fall eine Meldung zu machen. Sie können sich aber dazu entschließen, solche Informationen öffentlich zu machen: Das hat das bayerische Gesundheitsministerium nach der Entlassung von einigen Corona-Patienten im Februar zum Beispiel getan. Wann gilt man wieder als gesund? Voraussetzung für eine Entlassung aus dem Krankenhaus sind unter anderem mehrere negative Tests auf das Virus Sars-CoV-2. Laut dem RKI ist eine Heilung erst frühestens zehn Tage nach der eindeutigen Diagnose gegeben. Die Patienten dürfen dann 48 Stunden lang kein Fieber gehabt haben und 24 Stunden lang keine Symptome mehr gezeigt haben. Außerdem müssen zwei Tests auf das Virus in einem Abstand von mindestens 24 Stunden negativ ausfallen. Bei diesen Tests handelt es sich um Abstriche aus dem Nasenrachenraum. Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, können nach RKI-Definition Maßnahmen zur Isolierung wieder aufgehoben und Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Daraus folgt auch: Je mehr Menschen sich in häuslicher Quarantäne befinden, desto schwieriger wird es, den Überblick über die Anzahl der wieder gesunden Menschen nach diesen Kriterien zu behalten. Atemschutzmasken zur Verfügung gestellt Wegen der derzeitigen Knappheit von Schutzausrüstung, insbesondere Atemschutzmasken, habe die Landesregierung dem hausärztlichen Bereich über die Kassenärztliche Vereinigung 120.000 Atemschutzmasken zur Verfügung gestellt, so das Ministerium. Testambulanzen sollen Arztpraxen entlasten Unterdessen haben mehrere Landkreise sogenannte Testambulanzen eingerichtet, um Arztpraxen zu entlasten. In Neustadt an der Weinstraße, Koblenz und Mayen haben die Ambulanzen die Arbeit bereits aufgenommen, die in Ludwigshafen soll in Kürze folgen. Sie sollen nach telefonischer Anmeldung als erste Anlaufstelle für Patienten aus der Umgebung dienen, die Symptome wie Husten, Halsschmerzen oder Fieber aufweisen. Was für ein Virus ist Sars-CoV-2? Der wahrscheinlich im November oder Dezember auf einem Wildtiermarkt in Wuhan in China auf den Menschen übergesprungene Erreger Sars-2-CoV zählt zu den Coronaviren. Sie sind wegen der zackenartigen Strukturen auf ihrer Oberfläche so benannt. Sieben Vertreter dieser Gruppe verursachen beim Menschen Atemwegserkrankungen, etwa auch Schnupfen oder Husten. Die aktuelle Covid-Erkrankung kann mitunter schwere Symptome auslösen. Schon vor einigen Jahren gab es bereits Erkrankungen durch Coronaviren. Beim ebenfalls aus China stammenden Sars-Virus (Schweres Akutes Atemwegssyndrom) wurden 2002/2003 rund 8.000 Fälle bekannt, etwa 800 Menschen starben. 2012 tauchte in Vorderasien das Mers-Virus (Middle East Respiratory Syndrome) auf. Es ist weniger ansteckend, aber aggressiver: Von rund 2.500 Infizierten bis November 2019 starben knapp 860 - etwa jeder Dritte. Der Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 ist genetisch sehr eng mit dem Sars-Erreger Sars-CoV verwandt, daher hat er auch den sehr ähnlichen Fachnamen erhalten. Dauer 21:58 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Coronavirus - Wie reagiert der Südwesten? Während sich im Südwesten immer mehr Menschen mit dem Coronavirus infizieren, stellen sich drängende Fragen. Wie wirkt sich das Virus auf die Wirtschaft, das öffentliche und das private Leben aus? Unser SWR Extra.