Die Menschen in Frankenthal wählen am 25. Juni einen neuen Oberbürgermeister. Wir haben Frankenthaler gefragt, was sie sich von einem neuen OB wünschen. Eine Frau kritisiert, dass es in der Innenstadt von Frankenthal nur noch Friseure, Apotheken und Dönerläden gebe. Sie wünscht sich, dass mehr für inhabergeführten Einzelhandel getan wird.