Wünsche an einen neuen OB in Frankenthal

Die Menschen in Frankenthal wählen am 25. Juni einen neuen Oberbürgermeister. Wir haben Frankenthaler gefragt, was sie sich von einem neuen OB wünschen. Ein junger Mann aus Frankenthal wünscht sich von einem neuen Oberbürgermeister ganz konkret, dass die Stadt wieder sauberer wird und allgemein auf die Sauberkeit in der Stadt geachtet wird. Er sagt: "Auch bei den öffentlichen Mülleimern guckt schon der ganze Müll raus."