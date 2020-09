700 Euro - soviel weniger Abwassergebühren zahlt man in Worms im Vergleich zu Potsdam. Die Nibelungenstadt ist dafür jetzt ausgezeichnet worden. Aber wie erklären sich die erheblichen Preisunterschiede?

Eine vierköpfige Familie zahlt in Worms laut Ranking etwa 240 Euro im Jahr für die Abwasserentsorgung - Platz eins. Das sind 700 Euro weniger als in Potsdam, das auf Platz 100 am Ende der Rangliste liegt. Am Donnerstag wurde den Verantwortlichen der Stadt und Vertretern der Entsorgungsbetriebe dafür eine Auszeichnung überreicht.

Nach 2017 haben die Wissenschaftler dafür zum zweiten Mal die Abwassergebühren der 100 nach Einwohnerzahl größten Städte in Deutschland untersucht. Erstellt wurde die Liste vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln im Auftrag des Eigentümerverbandes Haus & Grund.

Rheinland-Pfalz: 240 und 400 Euro für Abwasser

Außer Worms tauchen im Ranking auch die rheinland-pfälzischen Städte Kaiserslautern (Platz 11, etwa 370 Euro), Trier (12, etwa 370 Euro), Mainz (20, knapp 400 Euro) und Ludwigshafen (22, knapp 400 Euro) relativ weit oben auf. Unter den 25 Städten mit den höchsten Gebühren befinden sich 15 in Nordrhein-Westfalen. Und während 81 Städte seit 2017 die Gebühren erhöht haben, sind sie lediglich in 18 gesunken, bilanzieren die Autoren.

Worms ist von den Autoren neu ins Abwassergebührenranking aufgenommen worden, da die Einwohnerzahl von 2015 bis 2019 auf rund 83.000 gestiegen ist und die Stadt damit zu den 100 einwohnerstärksten Städten Deutschlands gehört. Und auf die Städte, deren Gebühren bereits 2017 ausgewertet wurden, hatte die Zahl der Einwohner ebenfalls Auswirkungen: "Wenn in einer Region die Bevölkerungsdichte sinkt, nimmt der Frischwasserverbrauch ab und das Abwasserkanalsystem wird weniger genutzt. Dadurch steigen die Kosten zur Erhaltung des Systems, die dann auf die Abwassergebühren aufgeschlagen werden", wird in der Analyse erläutert.

Wieso sind die Unterschiede so groß?

Alle Haushalte in Deutschland produzieren Abwasser - auf die gleiche Art und Weise, etwa beim Abspülen, wenn Badewasser abgelassen oder die Toilettenspülung betätigt wird. Wie kann es sein, dass ein und derselbe Vorgang in einigen Regionen doppelt oder sogar dreimal so viel wie in anderen kostet?

Wie hoch die Abwassergebühren ausfallen, hänge von vielen verschiedenen Faktoren ab, erklärt Hanno Kempermann von IW Consult, einem Tochterunternehmen des Instituts für deutsche Wirtschaft, das die Studie durchgeführt hat. "Natürlich haben Städte mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen. Manche haben höhere Kosten oder etwa ein altes Kanalnetz." Auch die topographische Beschaffenheit der Stadt - ob sie also hügelig oder flach ist - spiele eine Rolle: "In Wuppertal beispielsweise muss das Abwasser bergauf gepumpt werden - natürlich ist das eine wesentlich höhere Belastung für das Abwassernetz und dementsprechend teurer."

Die Größe und Struktur der Stadt sei ebenfalls ein wichtiger Faktor: In großen Flächenstädten müssten weite Wege überwunden und deshalb große Kanalnetze unterhalten werden. Doch die teils enormen Unterschiede lassen sich, meint Kempermann, nicht allein auf unterschiedliche Bedingungen zurückführen. "Es gibt Stellschrauben, an denen man drehen könnte - zum Beispiel die Quersubventionierung, die in einigen Städten stattfindet."

Worms: Das Verhältnis stimmt

Kempermann benennt als Grundgedanken des Rankings, dass Verbraucher nachvollziehen können, wie Gebühren zustandekommen: "Gerade bei Wasser hat man als Bürger einen geringen Spielraum und kann eben nicht einfach mal den Anbieter wechseln."

Wieso die Abwassergebühren der Stadt Worms so niedrig ausfallen? "Die Kläranlagenauslastung ist gut - und das macht sehr viel aus, weil es bei der Kostenzusammensetzung ein wichtiger Faktor ist", sagt Kempermann. Das Verhältnis zwischen der anfallenden Abwassermenge und der Kapazität der Kläranlage müsse stimmen. Und Gordon Gross, Referent des Verbandes Haus & Grund, erläutert: "Vieles spricht dafür, dass die Stadt und der Abwasserbetrieb effizient arbeiten und nur die Kosten auf die Bürger umwälzen, die auch wirklich notwendig sind."

Das Abwassergebührenranking soll Verbrauchern ebenso wie Verwaltungen und politisch Verantwortlichen helfen, die Gründe für die enormen Unterschiede und zum Teil sehr hohen Kosten zu erkennen. Die Macher der Studie verstehen die Ergebnisse als Grundlage für Diskussionen und weitere, detailliertere Untersuchungen. Die Stadt Worms macht dabei aus Sicht des Verbands Haus & Grund schon viel richtig. Und Angela Zimmermann von der Pressestelle der Stadt bestätigt: "Eine Quersubventionierung anderer Bereiche aus den Abwassergebühren findet in Worms nicht statt."

Ein Besuch im Koblenzer Klärwerk (Archiv-Video aus dem Jahr 2016)