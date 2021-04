In mehr als 175 Ländern wird am Donnerstag der Earth Day begangen. Das diesjährige Motto lautet: "Restore our Earth". Ein Wohnprojekt in Rheinland-Pfalz zeigt, wie das gelingen kann.

Die Wohn- und Lebensgemeinschaft in der Nähe von Mainz versucht, weitgehend autark und umwelbewusst zu leben. Auf dem "Weiselhof" lebt Anne Berk mit ihrem Mann Bernd und den Kindern Aaron (3 Jahre) und Caspar (1 Jahr) zusammen mit 13 weiteren Bewohnern größtenteils unabhängig vom typischen Konsum. Jede der sechs Parteien hat eine eigene Wohnung. Der Traum vom autarken Leben Die Gemeinschaft baut ihr Obst und Gemüse selbst an. Zum Hof gehört fast ein Hektar Land. Jede Partei hat ihren eigenen Garten, dazu gibt es aber auch Flächen, die gemeinsam bewirtschaftet werden. Dort werden Karotten, Kartoffeln, Lauch, Bohnen und Salat angebaut. Das Gemüse gedeiht nach dem Prinzip der so genannten Permakultur, einer Form des Biolandbaus, die auf Biodiversität statt auf Monokulturen setzt. Auf jede Art des Düngens wird verzichtet. "Regionaler geht's nicht" Anne Berk schätzt am Leben auf dem "Weiselhof", dass sie fast alles von dem, was auf ihrem Teller landet, selbst gepflanzt und gegossen hat. Und alles in Bio-Qualität. Zudem laufen Hühner auf dem Hof herum. Außerdem gibt es drei Bienenstöcke, die eigenen Honig liefern, und Schafe. Die dienen in erster Linie als Rasenmäher - ihre Wolle wird aber auch als Dünger verwendet. Lebensmittel gemeinsam kaufen - Müll vermeiden Was an Lebensmitteln dazu gekauft werden muss, wird gemeinsam besorgt und im Keller gelagert. Nudeln, Reis, Mehl, aber auch Waschmittel und Seife - alles sollten ökologische und regionale Produkte sein. Zudem wird darauf geachtet, wegen der Müllvermeidung Großpackungen zu kaufen. Erfahrungen mit ökologischer Landwirtschaft im Ausland Gegründet haben das Projekt Thomas Hahner und seine Frau Silke Steinbronn. 2018 haben sie das Gelände zwischen Ingelheim und Wackernheim in Rheinhessen gekauft - und das ehemalige Gasthaus Stück für Stück ausgebaut und saniert. Steinbronn ist promovierte Agrarwissenschaftlerin und hat auch im Ausland viele Erfahrungen mit ökologischer Landwirtschaft gemacht. Autarke Stromerzeugung durch Photovoltaik Der Hof ist ökologisch saniert mit nachhaltigen Materialien. Die Fassade ist mit Hanf gedämmt, das Dach mit Stroh. So verbrauche man nur noch die Hälfte der Energie, die vor der Sanierung verbraucht worden sei, sagte Steinbronn. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach spende so viel Strom, dass sich die Gemeinschaft zu 99 Prozent selbst versorgen könne. Warmes Wasser bekommt die Gemeinschaft über eine Solarthermie-Anlage, geheizt wird mit Holzpellets. Der Strom reicht aus, um auch die zwei Elektro-Autos, die zum Hof gehören, zu laden. Video herunterladen (5,3 MB | MP4) Teilen statt Besitzen Teilen statt Besitzen, das ist den Bewohnern des "Weiselhofs" wichtig. Im Hausflur gibt es einen Schrank mit Alltagsdingen, die alle benutzen können: vom Bügeleisen über den Stabmixer bis zum Waffeleisen. Den Bewohnern ist klar, dass ihre Art zu leben exotisch ist. Doch wenn sie andere Menschen dazu anregen, über umweltbewusstes Leben nachzudenken, dann sehen sie das schon als Erfolg. Silke Steinbronn sagte, sie freue sich schon, wenn sich jemand dazu entschließe, seine Tomaten selbst zu ziehen statt plastikverpackte ausländische Tomaten im Supermarkt zu holen. "Jeder noch so kleine Schritt ist gut für die Umwelt."