Erstmals haben in diesem Jahr wieder Wölfe in Rheinland-Pfalz Nachwuchs zur Welt gebracht. Laut dem Umweltministerium leben acht Wölfe in Rheinland-Pfalz, darunter vier Welpen. Neben diesen Tieren streifen auch Wölfe aus Belgien, den Niederlanden und Mitteldeutschland durch Rheinland-Pfalz. Die genaue Anzahl lässt sich laut Umweltministerium nicht beziffern.