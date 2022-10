per Mail teilen

Es gibt sie an der Uni noch: Die gute alte Zettelwand. Aus Sicht von Studienanfängerinnen und - anfängern gibt es aber einen großen Haken: Unter den Angeboten finden sich kaum freie Zimmer. Und schon gar keine bezahlbaren. Das ist in den rheinland-pfälzischen Uni-Städten ein Riesenproblem, zusätzlich zu Energiekrise und teuren Lebensmitteln. Auch in Mainz hat das Wintersemester offiziell begonnen. Sarina Fischer hat dort eine junge Frau getroffen, die sich den Start anders gewünscht hätte.