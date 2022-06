Im Jahr 2021 sind in Rheinland-Pfalz weniger neue Wohnungen entstanden als im Jahr davor. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte, wurden 5.582 neue Wohngebäude fertiggestellt, 7,6 Prozent weniger als 2020. 11. 845 neue Wohnungen sind entstanden, 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Mehr als die Hälfte der Wohnungen befinden sich in Mehrfamilienhäusern und Wohnheimen. Gut ein Drittel sind Einfamilienhäuser und die restlichen elf Prozent der Wohnungen liegen in Zweifamilienhäusern.