Ein am Morgen in den Rhein gerolltes Wohnmobil ist am Nachmittag von Einsatzkräften aus dem Fluss geborgen worden. Der 72-jährige Fahrer war am Fähranleger Kaub mit seinem Fahrzeug in den Fluss gefahren und abgetrieben. Er habe vermutlich wegen "gesundheitlicher Probleme" das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt, teilte die Polizei mit.