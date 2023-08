Aus unbekannten Gründen ist am Dienstagabend ein Feuer in einem Haus in Ürzig (Kreis Bernkastel-Wittlich) ausgebrochen. Dabei zog sich eine 73-jährige Hausbewohnerin so starke Verbrennungen zu, dass sie wenig später starb. Nach Angaben der Feuerwehr wurde sie durch einen Atemschutztrupp zunächst geborgen und dann reanimiert. Die übrigen Bewohner konnten sich laut Feuerwehr selbst retten. Die Polizei ermittelt.