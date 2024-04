per Mail teilen

Am Samstagabend hat ein leerstehendes Wohnhaus in Idar-Oberstein gebrannt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist unklar. Das Gebäude sei einsturzgefährdet und daher derzeit unbewohnbar.