Im neuen Jahr 2023 dürfen deutlich mehr Menschen Wohngeld beantragen als bisher. In Rheinland Pfalz wird sich die Zahl der Wohngeldanträge wohl verdreifachen. Deshalb wird auch deutlich mehr Personal benötigt - so auch bei der Wohngeldstelle in Koblenz. Kommunen warnen seit Monaten vor der Antragsflut.