Ausflugtipps für die Winterferien in Rheinland-Pfalz

Gelockerte Corona-Regeln, freundliches Wetter und Winterferien in Rheinland-Pfalz: Das schreit nach Aktivität. Hier ein Überblick, was in diesen Tagen alles möglich ist.

Es sind Winterferien im Land, noch bis zum Freitag. Zählt man die Wochenenden dazu, bedeutet das neun Tage am Stück frei für die Kinder und Jugendlichen. Und Rosenmontag, Fastnachtsdienstag und sogar Aschermittwoch können mancherorts als beweglicher schulfreier Tag dazu kommen. Was also tun mit der ganzen Freizeit, zumal sich die Corona-Regeln dieser Tage gelockert haben? Hier eine kleine Auswahl der Möglichkeiten.



Tierparks

Outdoor und Abenteuer

Burgen und Schlösser

Museen

Und sonst so?

Was ist mit Corona?

Abstecher ins Ausland

Tierparks sind mit Kindern immer eine gute Wahl. Knapp 40 Zoos und Tierparks gibt es im Land, sie sind zum Beispiel hier mit ihrem Angebot gelistet. Ein extra Ferienprogramm hat unter anderem der Tierpark Rheinböllen aufgelegt. Dort können Kinder zwischen 6 und 12 Jahren während der Ferien in die Rolle von Tierpflegern, Forschern und Naturbeobachtern schlüpfen.

An die frische Luft gehen kann man natürlich auch ohne sich Tiere anzugucken. Die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück hat extra für die Winterferien geöffnet (bis 2. März). Es gelten noch einige Corona-Regeln und Sonderkonditionen für Kinder. Das Kulturufer in Bingen lädt nicht nur zum ausgedehnten Spaziergang am Rhein ein, mit dem Schiff kann auch der Mäuseturm besichtigt werden. Überhaupt lässt es sich in Rheinland-Pfalz auch gut wandern, ebenso in der kälteren Jahreszeit. Einige spezielle Familien-Winterwanderungen sind hier zusammengefasst.

Über alte Mauern kraxeln, in dunkle Gewölbe spähen, ein bisschen Mittelalter und Ritter spielen, auf Türme steigen - warum nicht mal wieder eine Burg erobern? Ob Burg Kastellaun (Hunsrück), Festung Ehrenbreitstein (Koblenz), Burg Eltz (Eifel), die Ehrenburg an der Mosel oder die zahlreichen Burgen und Schlösser in der Pfalz - bei halbwegs erträglichem Wetter wird der Ausflug zu einer Burg vor allem für Kinder bestimmt ein Volltreffer.

Mit den Kindern ins Museum? Muss nicht gut gehen, kann aber. Die Chancen erhöhen sich, wenn etwas spannendes, kindgerechtes geboten wird. So zeigt das Gutenberg-Museum in Mainz am Sonntag (27.2.) die Kinderführung "Von tanzenden Buchstaben und bunten Blättern". Das Naturhistorische Museum, ebenfalls in Mainz, lädt Ferien-Forscher ein, die Welt der Waldtiere im Winter zu erkunden. Im Romanticum in Koblenz können Familien auf vielfältige Weise das Mittelrheintal entdecken. Eine sichere Bank ist auch das Technik Museum in Speyer. Aber auch jenseits der größeren Städte findet sich so manch (geheimer) Tipp: Im Kupferbergwerk Fischbach kann man sich auf die Spuren des mittelalterlichen Bergbaus an der Nahe machern. Im kleinen Hermeskeil in der Eifel findet sich ein Feuerwehr Erlebnis-Museum. Und Bad Kreuznach hat ein Museum für Puppentheaterkultur zu bieten.

Es lohnt sich außerdem immer ein Blick in die lokalen Zeitungen. Da findet sich die ein oder andere kleine, aber feine Perle speziell für die Winterferien. Beispiel Wittlich: Dort bietet die Makerspace-Werkstatt zahlreiche Workshops für Kinder und Jugendliche an - vom zweistündigen Lego-Kurs bis zur mehrtägigen Elektronik-Werkstatt. In Worms organisieren Jugendverbände Gitarren-Crashkurse, Schlittschuhlaufen und Selbsverteidigungskurse für Mädchen. In Traben-Trarbach hat die Moseltherme wieder geöffnet. Und das rheinhessische Oppenheim bietet Aktivitäten vom Filmnachmittag bis zum Manga-Workshop.

Mit dem Start der Winterferien dürfen sich Geimpfte und Genesene wieder in größerem Rahmen treffen. Das gilt auch für Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahren. Einer Fastnachtsfeier an Rosenmontag würde also nichts im Weg stehen. Einschränkungen für Ungeimpfte: Treffen mit Nicht-Geimpften nur mit dem eigenen Haushalt und höchstens zwei Menschen aus einem anderem Haushalt.

Angesichts der vielen freien Tage lockt auch ein Abstecher ins nahe Ausland, vielleicht mit Skiern auf dem Autodach. Dann sollte man sich unbedingt über die Einreisebedingungen in Sachen Corona im jeweiligen Wunschland informieren. Beispiel: Für die Schweiz gibt es keine Einreisebeschränkungen mehr. Und es gilt weder für Geimpfte, Genesene noch für Ungeimpfte eine Testpflicht. Bei Ländern wie Frankreich, Niederlande, Italien und anderen gilt im Großen und Ganzen, dass Geimpfte und Genesene ohne Beschränkung einreisen dürfen und Ungeimpfte einer negativen PCR-Test brauchen. Nach wie vor warnt das Auswärtige Amt vor Reisen in Hochrisikogebiete. Genauere Informationen bietet das Auswärtige Amt hier.