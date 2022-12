Wölfe reißen weniger Nutztiere in RLP

per Mail teilen

Wölfe haben in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz nach Angaben des Umweltministeriums weniger Nutztiere getötet oder verletzt als im Vorjahr. Das haben Vertreter des Ministeriums im Umweltausschuss des Landtags gesagt. Man gehe derzeit von fünf Wölfen aus, die in Rheinland-Pfalz dauerhaft leben.