30 Grad wie im Süden Frankreichs am Freitag werden es zwar wohl nicht am Wochenende in Rheinland-Pfalz. Dennoch: Bis zu 28 Grad könnten am Samstag erreicht werden, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Das wäre ein neuer Rekord für Anfang April.