Nach viel Schneefall und Glätte soll sich in Rheinland-Pfalz am Wochenende das Winterwetter beruhigen.

Nach Tagen mit Eis und teils heftigen Schneefällen gibt es am Wochenende in Rheinland-Pfalz trockenes und teils eisig kaltes Winterwetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Dauerfrost voraus, aber es bleibt trocken. Allerdings können die Straßen nachts durch Reif und überfrierende Nässe erneut rutschig werden.

Die Nacht zum Samstag brachte im Bergland Tiefstwerte von minus 15 Grad, weiter unten war es mit minus 6 bis minus 10 Grad nicht wirklich wärmer.

Das Wochenende: Nachts sehr kühl, tagsüber wärmer

Am Samstag bleibt es laut DWD voraussichtlich niederschlagsfrei. Es kann Nebel geben, wo der sich verzieht, schaut auch die Sonne heraus. Die Temperaturen liegen tagsüber um den Gefrierpunkt.

Auch wenn es keinen strahlenden Sonnenschein geben sollte, die Wintersportgebiete im Land haben dennoch einiges zu bieten. Im Westerwald und in der Eifel sind die Skibedingungen gut und viele Lifte in Betrieb.

Am Erbeskopf, der höchsten Erhebung im Land, stehen die Skilifte allerdings noch still. Möglich seien Spaziergänge im Schnee, am Familienhang könnten Kinder rodeln, heißt es bei der Gemeinde. Grund sei die Prognose, dass es schon am Sonntag deutlich milder wird und man nicht wisse, ob die Skilifte auch länger in Betrieb bleiben könnten.

Die Nacht zum Sonntag wird laut DWD zwar wieder eisig kalt. Tagsüber ist es dann deutlich milder mit Höchstwerten bis zu 6 Grad. Es gibt viele Wolken, bleibt aber wohl meist trocken.

In der nächsten Woche schwere Sturmböen möglich

Stark bewölkt starten wir laut den Meteorologen auch in die neue Woche. Die Temperaturen steigen weiter auf bis zu 11 Grad. Teils soll es schauerartigen Regen geben und es wird zunehmend stürmisch, im Bergland sind sogar schwere Sturmböen möglich.