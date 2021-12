Ein Besuch im Café, im Altenheim oder unterwegs mit der Bahn - durch die geltenden Regeln brauchen immer mehr Menschen einen Corona-Test. Wo kann ich mich in RLP testen?

Drive-In-Tests, Testzentren auf Parkplätzen, in Apotheken oder Tierarztpraxen - an den unterschiedlichsten Orten können sich Rheinland-Pfälzer per Schnelltest auf Corona testen lassen. Das Land Rheinland-Pfalz ist nach eigenen Angaben dabei, das Netzwerk in dem Projekt "Testen für alle" wieder auszubauen und rechnet für das Wochenende landesweit mit rund 1.000 Teststellen. Die Übersicht über die Teststellen finden Sie online in einer Tabelle beim Land Rheinland-Pfalz oder direkt hier:

Wer sich testen lassen will, findet in der Übersicht per Suchfunktion die Teststelle in seiner Nähe. Dazu muss man seinen Wohnort bzw. die nächstgelegene Kommune eingeben. In der Liste sind außerdem Zusatzinformationen von den Betreibern selbst hinterlegt - beispielsweise ob Termine vergeben werden, es die Möglichkeit gibt, einen PCR Test zu machen oder wie die Teststelle erreicht werden kann. Beachten muss man allerdings, dass es auch vereinzelt Teststellen geben kann, die den Betrieb eingestellt haben, ohne sich in dem Portal abzumelden. Teststellenbetreiber seien mehrfach aufgefordert worden, ihre Informationen im Portal zu aktualisieren, sagt Detlef Placzek (SPD), Leiter des Projektes "Testen für alle".

Wer sich testen will, braucht vielerorts Zeit

Der Bedarf an Schnelltests ist extrem groß. Ungeimpfte brauchen einen Nachweis über einen negativen Test, beispielsweise um den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen oder zur Arbeit zu gehen. Geimpfte und Genesene müssen sich ab dem Wochenende auch testen lassen, wenn sie beispielsweise in Restaurants, ins Theater oder ins Fitnessstudio gehen wollen. Überall dort gilt 2 G+.

Das Land räumt ein, dass es in einigen Regionen noch an Testzentren mangelt. Nach Angaben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung ist das etwa im Westen von Rheinland-Pfalz sowie in ländlichen Gebieten der Fall. Aber auch in Ballungs-Zentren werden noch mehr Teststellen gebraucht. Dem Landesamt zufolge sei die Nachfrage dort sehr hoch. "Uns ist es gelungen die Zahl der Teststellen innerhalb von 2 Wochen um ca. 70 Prozent zu steigern. Wir haben bereits wieder über 1.000 registrierte Teststellen im Land, die sukzessive ihren Betrieb wieder aufnehmen", sagt Placzek. Eigene Teststellen einzurichten, plant das Land nicht.

"Die Nachfrage ist aktuell wirklich enorm!"

An vielen Testzentren im Land, die ohne Termin genutzt werden können, bilden sich lange Schlangen. Samim Doost betreibt eine Teststelle in Ingelheim, in den kommenden Wochen wird er weitere Teststellen eröffnen. Für das Wochenende seien in der Teststelle Neue Mitte in Ingelheim fast alle Termine ausgebucht. "Die Nachfrage ist aktuell wirklich enorm", sagt Doost. Auch eine Mitarbeiterin einer Firma, die Teststellen in Trier, Prüm und Bitburg betreibt, spricht von einem "riesengroßen Andrang". Vor allem in den Morgenstunden und am frühen Abend müsste man mit 30 bis 45 Minuten Wartezeit rechnen. Wenn ab dem 4. Dezember auch noch Geimpfte und Genesene mehr Tests brauchten, werde es "sportlich".

Neue Verordnung erschwert Eröffnung neuer Teststellen

Wegen des Runs auf Corona-Tests arbeite ein Team im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung "mit Volldampf" daran, das Netz der Teststellen in allen Regionen wieder auszubauen, sagt Placzek. Eine neue Verordnung aus dem Bundesgesundheitsministerium erschwere den Wiederaufbau der Corona-Teststellen aber. Zum einen müssten alle Tester neuerdings über die Geheimhaltung belehrt werden, sagte Placzek. Außerdem muss das Landesamt alle Bewerber bis spätestens 15. Dezember beauftragen, neue Teststellen zu eröffnen. Danach lasse die Verordnung dies nicht mehr zu. Placzek sagt, es gebe eine wahre Flut an Emails, die kaum zu bewältigen sei.