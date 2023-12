Insgesamt 13 Container mit Werkzeugen stehen in Dernau im Ahrtal auf einem Hof und können kostenlos ausgeliehen werden. Mehr als 1.600 Geräte stehen hier bereit, damit die Menschen mit dem Wiederaufbau vorankommen. Finanziert wird das Projekt mit Spendengeld der Aktion Deutschland hilft.

Die Menschen vor Ort sind froh, dass es den Werkzeugverleih gibt. Und sie freuen sich über die konkrete Erfahrung, was mit Spendengeldern passiert: "Man kennt so große Spendenaufrufe, an denen sich sicherlich viele, viele beteiligen. Aber was dann mit dem Geld geschieht, das weiß man natürlich nicht. Und das hier mal zu erleben, was da alles geschieht, [...] ist einfach grandios", sagt Herbert Manner, der an seinem Haus die meisten Arbeiten selbst erledigt.