Zum ersten Mal Pfingstferien in Rheinland-Pfalz - und noch immer stecken wir in der Corona-Pandemie. Können wir verreisen? Wenn ja, wohin? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Pfingstferien mit dem langen Fronleichnam-Wochenende in Rheinland-Pfalz stehen an. Doch wie kann ein Urlaub in der Corona-Pandemie aussehen?

Nach Monaten im Lockdown mit Reisebeschränkungen, Beherbergungsverbot und dem Hin- und Her mit Schulschließungen und -öffnungen sehnen sich viele nach einem Urlaub oder einer Auszeit über die Feiertage. Doch die Planung ist wegen der vielen unterschiedlichen Corona-Regeln nicht gerade einfach.

Die Pfingstferien in Rheinland-Pfalz gehen dieses Jahr vom 25. Mai bis zum 2. Juni, danach schließt sich das lange Fronleichnam-Wochenende mit dem 4. Juni als Brückentag an. Also 14 Tage Urlaub wären möglich.

Generell warnt das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in eine Vielzahl an Ländern. So heißt es, dass auch alle nicht zwingend erforderlichen beruflichen und privaten Reisen, insbesondere touristische Reisen auch ins Ausland zu vermeiden seien. Da Reisen die Infektionszahlen in die Höhe treiben können, rät die Bundesregierung für die Pfingstferien also weitestgehend von Urlaubsreisen ab - egal ob ins Ausland oder innerhalb des eigenen Landes. Im Inland greift ab einer Inzidenz von 100 die Bundesnotbremse. Dann sind Gastronomie und Hotellerie, Freizeit- und Kultureinrichtungen geschlossen.

Ja - und zwar überall dort, wo die Inzidenz unter 100 liegt und deshalb nicht die Bundesnotbremse greift. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat Lockerungen der Corona-Auflagen beschlossen, die ab einer Inzidenz unter 100 gelten - und zwar mit Wirkung vom 12. Mai. Weitere Lockerungen treten vor Pfingsten (21. Mai) und vor Fronleichnam (2. Juni) in Kraft. Kontaktfreier Urlaub ist nun möglich.

Erlaubt sind wieder Übernachtungen in Ferienwohnungen, aber auch Urlaub auf Campingplätzen in Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen sowie Übernachtungen in Hotels, wenn etwa Frühstück auf dem Zimmer und ein eigenes Bad angeboten wird. Für den Aufenthalt in Hotels sei aber eine Testung bei Anreise und danach alle 48 Stunden notwendig, so die neuen Regeln.

Ab 2. Juni dürfen die Hotels insgesamt öffnen. Außerdem können sie dann bei einer Inzidenz unter 100 gastronomische Angebote machen - das ist bis dahin nur bei einer Inzidenz von unter 50 möglich. Für junge Menschen sind wieder Jugendfreizeiten mit Übernachtungen möglich.

Mehrere Bundesländer haben eine vorsichtige Öffnung für Touristen angekündigt. In Baden-Württemberg sollen die Corona-Regeln noch vor diesem Wochenende gelockert werden. So könnten Besuche in Biergärten und Hotels möglich werden - jedoch nur in wenigen Kreisen, denn auch hier ist die 7-Tages-Inzidenz unter 100 ausschlaggebend.

Der Plan der Landesregierung in Stuttgart sieht vor, in den Kreisen mit niedrigen Inzidenzen Hotels und Pensionen wieder öffnen zu lassen - auch Ferienwohnungen dürfen wieder vermietet werden. Die Neufassung der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg soll an diesem Donnerstagabend verkündet werden.

In Bayern sollen ab dem 21. Mai Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze in Kreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 öffnen dürfen. Hier wäre also ein Pfingsturlaub möglich.

Auch in Hessen könnte Pfingsturlaub unter bestimmten Bedingungen möglich sein. Bereits ab kommenden Montag sollen in Kreisen und kreisfreien Städten, deren Inzidenz an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt, erste Lockerungen in Kraft treten. Das betrifft die Gastronomie, die ihre Außenbereiche öffnen darf. Auch Hotels, Ferienhäuser, Jugendherbergen und Campingplätze dürfen mit geringerer Auslastung und Testpflicht Gäste empfangen. Liegt die Inzidenz stabil unter 50, greift eine weitere Lockerungsstufe.

Wer einen mehrtägigen Urlaub an der Ostsee oder der Seenplatte machen will, braucht noch etwas Geduld. Touristische Übernachtungen in Hotels, Pensionen oder Campingplätzen bleiben in Mecklenburg-Vorpommern bis zum 14. Juni untersagt.

Schleswig-Holstein hat die niedrigsten Inzidenzwerte und für den Tourismus einige Modellregionen eingeführt. So sind etwa in der Schlei-Region, Eckernförde und Nordfriesland mit den Inseln und Halligen eine Vielzahl an Ferienwohnungen, Hotels und Campingplätzen geöffnet. Die Gäste werden alle mehrfach getestet. Auch mehrere Ostsee-Ferienorte an der Lübecker Bucht dürfen von diesem Samstag an wieder Touristen begrüßen. Ein weiteres Modellprojekt soll am Montag in Büsum starten.

Niedersachsen öffnet Ostfriesland und die Ostfriesischen Inseln zunächst nur für Niedersachsen selbst. Eine Öffnung für auswärtige Gäste soll erst in die nachfolgende Corona-Verordnung des Landes eingearbeitet werden, die vom 31. Mai an greift.

Strandkörbe an der Ostsee in Binz picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Jens Koehler

Sachsen-Anhalt ermöglicht in Kreisen mit relativ wenigen Corona-Infektionen Öffnungen in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Kultur und Tourismus.

In allen anderen Bundesländern sind die Details zu möglichen Öffnungsschritten noch unklar.

Von der Teilnahme an Kreuzfahrten rät das Auswärtige Amt aufgrund der besonderen Risiken dringend ab. Auch von anderen touristischen Auslandsreisen wird generell abgeraten. Wer dennoch ins Ausland reist, muss generell beachten, dass nach der Rückkehr nach Deutschland Quarantäne-Regeln oder eine Testpflicht greifen.

Erst wenn die Sieben-Tage-Inzidenz einer ausländischen Region oder eines ganzen Landes nachhaltig unter die magische 50er-Grenze rutscht, hebt das Auswärtige Amt die bestehende Corona-Reisewarnung auf.

Einige beliebte Urlaubsziele in Europa sind keine Risikogebiete mehr: Albanien, Großbritannien mit Ausnahme der Britischen Überseegebiete Bermuda und Anguilla, Finnland (ohne die Region Päijät-Häme), Malta, Teile von Norwegen (ohne die Provinzen Oslo, Agder, Viken und Vestfold og Telemark) und Portugal außer den Azoren und Madeira. In Spanien gibt es mehrere quarantänefreie Gebiete: Kastilien-La Mancha, Galicien, Murcia, Valencia und die Balearen.

Aber auch bei den Einreisen in andere Länder gelten unterschiedliche Regeln. In manchen Ländern gilt für Deutsche eine Quarantänepflicht. Fast immer ist ein negativer Corona-Test verpflichtend.

Ab 19. Mai öffnet Österreich wieder seine Hotels. Touristen aus Deutschland benötigen für den Zutritt und Aufenthalt lediglich aktuelle, negative Corona-Schnelltests. Die meisten Hotels in der Schweiz sind geöffnet. Es gelten laut Regierung strickte Hygienemaßnahmen, über die sich jeder Einreisende vorab zu informieren hat. Allerdings gelten beide Länder aus deutscher Sicht noch als Risikogebiete, das heißt, bei der Rückkehr nach Deutschland ist ein Test verpflichtend.

Frankreich will erst ab 9. Juni für den Tourismus öffnen. Aktuell wird Deutschen eine siebentägige Selbstisolation empfohlen.

Italien peilt den 2. Juni für den offiziellen Start der Sommersaison an. Wie genau die Regelungen für Einreisende, auch für Geimpfte, im Juni aussehen werden, ist noch nicht ganz klar. In Kroatien dürfen Hotels und Gaststätten draußen Gäste empfangen. Wer die Einreisebedingungen erfüllt, kann in Kroatien Urlaub machen.

Vom 15. Mai an will sich Griechenland vollständig für den Tourismus öffnen. Restaurants sind bereits seit Anfang Mai geöffnet. Tavernen und Bars müssen um 22.45 Uhr schließen. Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind auf den meisten Inseln (im Gegensatz zum Festland) niedrig, auf Kreta liegt die Inzidenz zum Beispiel bei 35.

Noch bis zum 17. Mai gilt in der Türkei ein Lockdown: Nur Geschäfte für den täglichen Bedarf sind geöffnet, es gilt eine Ausgangssperre. Touristen sind von diesen Ausgangsbeschränkungen allerdings ausgenommen und können sich frei bewegen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Land ist aber weiter recht hoch und die Türkei gilt als Hochinzidenzgebiet.Für die Rückreise gelten dann zusätzliche strengere Regeln.

Nach der neuen Einreiseverordnung der Bundesregierung dürfen Geimpfte und Genesene nach Deutschland einreisen und müssen nicht mehr in Quarantäne. Auch für Familien wird es leichter zu reisen: Eltern müssen demnach geimpft sein, Kinder hingegen nicht.

Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, können sich der neuen Verordnung zufolge freitesten, wenn sie aus einem Risikogebiet einreisen. Dafür reicht ein Antigentest, der nicht älter ist als 48 Stunden ist - oder ein PCR-Test, der nicht älter ist als 72 Stunden ist. Als geimpft gilt nur, wer mit einem in der EU zugelassenen Vakzin geimpft wurde. Das sind derzeit die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson.

Wer sich in den letzten zehn Tagen vor Einreise allerdings in einem Virusvarianten-Gebiet aufgehalten hat, für den gelten keine Ausnahmen von der Test- und Anmeldepflicht und weniger Ausnahmen von der Quarantänepflicht.

Vollständig gegen Covid-19 geimpfte Deutsche dürfen auch in viele Länder ohne Beschränkungen einreisen.