Wo in Rheinland-Pfalz Wohnungen fehlen

SWR-Wirtschaftsexperte Lutz Heyser erläutert, wo in Rheinland-Pfalz Wohnungsbedarf herrscht und wo das Angebot größer ist, als die Nachfrage.

Deutschlandweit fehlen rund 800.000 Wohnungen. Dass macht Mieten oder Kaufen gerade in vielen Städten sehr teuer. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat deshalb heute auf einem sogenannten Wohnungsbau-Tag eine Reduzierung von Baustandards in Aussicht gestellt. Auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) versprach dort Abhilfe. Ein Bündnis aus Verbänden forderte eine Sonderförderung in Höhe von 23 Milliarden Euro von Bund und Ländern. Das Geld soll demnach dazu verwendet werden, 100.000 Sozialwohnungen und 60.000 bezahlbare Wohnungen zu bauen. Mieterbunds-Präsident Lukas Siebenkotten erklärte, die Politik müsse den Wohnungsbau so ernst nehmen wie Klimaschutz oder Investitionen in die Verteidigung Deutschlands.