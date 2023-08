Wittlich: Polizei will weitere Details bekanntgeben

per Mail teilen

Die Polizei Trier plant, heute weitere Details zum tödlichen Streit in Wittlich am frühen Samstagmorgen bekanntzugeben. Sie hat gestern in Wittlich zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Stadt hatte gestern entschieden, die säubrennerkirmes weiterlaufen zu lassen, weil sie zur Stadtidentität gehöre.