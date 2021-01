per Mail teilen

Der FDP-Generalsekretär und rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing wirft der Bundesregierung vor, zu wenig Impfstoff besorgt zu haben. "Es ist äußerst erklärungsbedürftig, dass ein Impfstoff, der in Deutschland entwickelt und hergestellt worden ist, in anderen Ländern in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, bei uns allerdings nicht", sagte er im SWR-Interview.