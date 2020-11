per Mail teilen

Der Generalsekretär der Bundes-FDP und rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing hat Zweifel an den strikten Corona-Beschränkungen geäußert. Kritik daran kommt von der CDU.

Die von Bund und Ländern vereinbarten Einschnitte bezeichnete er gegenüber dem SWR als verfassungsrechtlichen Ritt auf Messers Schneide.

Grundrechte der Betroffenen in Gefahr?

So müssten beispielsweise Gastronomiebetriebe schließen, obwohl das Robert-Koch-Institut (RKI) keine Informationen über eine erhöhte Infektionsgefahr in diesem Bereich habe. Das sei ein Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen. Es falle sehr schwer, sich vorzustellen, wie die Bundesregierung die Schließung der Gastronomie begründen wolle. Das sei keine eindeutig verhältnismäßige Maßnahme.

Gegenwind aus der CDU für Wissing

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf kritisierte Wissings Äußerungen scharf. Er könne Wissing nicht mehr ernst nehmen. Dieser sitze in der Landesregierung und trage Verantwortung. Da könne er nicht dauernd Hüh oder Hott sagen.

Auch der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner kritisierte, Wissing spreche mit gespaltener Zunge. In Berlin betreibe Wissing Fundamentalopposition gegen die Beschlüsse, die er als Vize-Regierungschef im rheinland-pfälzischen Kabinett selbst mittrage. Diese Janusköpfigkeit Wissings sei unerträglich, so Schreiner.