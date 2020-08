FDP-Landeschef Wissing soll neuer Generalsekretär der Bundes-FDP werden. Er werde dies dem Bundesparteitag im September vorschlagen, sagte der FDP-Bundesvorsitzende Lindner nach Beratungen von Präsidium und Vorstand in Berlin.

Damit wird die amtierende Generalsekretärin Linda Teuteberg vorzeitig abgelöst. Christian Lindner will Volker Wissing einsetzen, obwohl Teuteberg ihren Rücktritt nicht angeboten hatte. Ihre offizielle Amtszeit endet im Mai 2021.

Lindner sagte am Montag nach den Gremiensitzungen, er brauche in seinem Amt mehr Hilfe und Unterstützung. Die Lage im Land habe sich angesichts der Corona-Krise deutlich verändert und dazu sei auch mehr Wirtschaftskompetenz nötig. Der FDP-Chef will seine Partei offensichtlich gut ein Jahr vor der Bundestagswahl 2021 neu aufstellen. Lindner dankte Teuteberg. Sie werde ein "starker Teil unseres Teams" bleiben, sagte er.

Wissing will Wirtschaftsminister im Land bis Legislaturende bleiben

Wissing, der Lindners Vorschlag annahm, sagte, er werde sein Amt als Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz bis zum Ende der Legislaturperiode ausüben. Dort wird am 14. März 2021 gewählt. Die Doppelaufgabe sei kein Problem, andere Politiker hätten so etwas auch schon gemacht. Wissing ist derzeit in Rheinland-Pfalz auch stellvertretender Ministerpräsident in der Ampelkoalition mit SPD und Grünen.

Der 50-Jährige erklärte außerdem, Deutschland sei in einer schweren Wirtschaftskrise, da werde eine Partei, die klar marktwirtschaftlich denke, benötigt. Die Entscheidung für ihn, so Wissing, sei auch als Anerkennung für die Arbeit des FDP-Landesverbandes zu werten. Ob er Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen FDP für die Bundes- oder Landtagswahl wird, ließ Wissing erneut offen.

Teuteberg, gebürtige Brandenburgerin, war erst im April 2019 mit großer Mehrheit zur Generalsekretärin gewählt worden. Damals standen mehrere Wahlen in den neuen Bundesländern an. Sie gilt als ausgewiesene Fachfrau, aber als zu zurückhaltend für den Posten der Generalsekretärin einer Partei in der Opposition.

Dreyer gelassen, CDU reagiert mit Spott

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nahm Wissings Wechselpläne gelassen auf: Der Wirtschaftsminister habe ihr versichert, dass er sein Amt "mit großer Tatkraft und zum Wohle des Landes" weiter ausüben wolle, sagte sie dem SWR. Sie habe überhaupt keinen Grund, daran zu zweifeln. Zudem habe ihr Wissing im Gespräch versichert, dass er das Bündnis von SPD, FDP und Grünen fortsetzen wolle.

Die rheinland-pfälzische CDU reagierte dagegen mit beißendem Spott auf Wissings Vorhaben: "Herr Wissing sieht keine Perspektive mehr für sich hier in Rheinland-Pfalz", sagte CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner. Das sage viel aus über das Klima, das am Kabinettstisch in Mainz herrsche. Dieses sei "unterirdisch". Es gebe kein gemeinsames Projekt mehr, auf das man sich verständige. "Wir sagen das schon die ganze Zeit. Jetzt ist es offenbar geworden", so Schreiner.

Seit längerem Gerüchte um Wissing-Wechsel

Über einen Wechsel Wissings in die Bundespolitik war schon mehrfach spekuliert worden. Im "Sommerinterview" mit SWR Aktuell Rheinland-Pfalz hatte Wissing im Juli bei der Frage nach seiner persönlichen beruflichen Zukunft auf Entscheidungen der Partei im November verwiesen. Dann werde klar, wer Spitzenkandidat für Bund und Land werde. "Insofern ist diese Frage jetzt noch nicht zur Entscheidung reif."

Im Gespräch mit der dpa hatte er einige Tage später erklärt: "Die FDP in Rheinland-Pfalz ist keine One-Man-Show." Er fühle sich verantwortlich für die Gesamtpartei und werde der politischen Idee dort dienlich sein, wo er ihr am meisten nutzen könne.