Der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing hat neben Steuererhöhungen auch eine weitere Neuverschuldung zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie abgelehnt.

Deutschland brauche neben staatlichen auch private Investitionen etwa in Forschung und Entwicklung oder in Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, sagte Wissing beim FDP-Bundesparteitag in Berlin. "Wer unsere Wirtschaft in dieser Situation mit höheren Steuern belasten will, muss die Frage beantworten, wie dann private Investitionen finanziert werden sollen."

Solide Staatsfinanzen nötig

Die FDP übersehe nicht den Finanzbedarf des Staates, sagte der am Freitag mit 86 Prozent im Amt bestätigte Generalsekretär der Liberalen. Nötig seien aber solide Staatsfinanzen. Diese Frage sei für die Freien Demokraten "nicht verhandelbar", betonte Wissing. Weil die FDP auch in Zukunft einen handlungsfähigen Staat wolle, lehne sie eine Aufweichung der Schuldenbremse ab.

Wissing kandidiert für Bundestag

Wissing ist derzeit noch Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz. Der 51-Jährige wird diesen Posten aber zur neuen Legislaturperiode an Daniela Schmitt abgeben. Die konstituierende Sitzung des Landtags findet am 18. Mai statt.

Wissing hat bundespolitische Ambitionen: Er tritt bei der Bundestagswahl für den Wahlkreis Südpfalz an.

Christian Lindner bleibt FDP-Chef

Auf dem FDP-Bundesparteitag wurde auch FDP-Chef Christian Lindner mit 93 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Die Delegierten nominierten ihn zugleich als Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September.