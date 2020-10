Wissenschaftler der Universitätsmedizin Mainz haben nach eigenen Angaben ein Mittel entdeckt, mit dem Corona-Infektionen vermieden werden können. Dieses könne etwa mithilfe eines Nasensprays eingenommen werden.

Wie die Forscher in der Zeitschrift "Biochemical Pharmacology" berichten, könnte ihre Entdeckung zur Entwicklung einer medikamentösen Prophylaxe von Covid-19 führen, teilte die Unimedizin mit.

Computermodelle: Mittel könnte Immunsystem unterstützen

Wirkstoff sind demnach anorganische Polyphosphate. Diese werden zum Beispiel in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt, um Lebensmittel länger haltbar zu machen. Mithilfe von Computermodellen habe man nachweisen können, dass diese Polyphosphate auch Infektionen mit Coronaviren verhindern können, so der zuständige Forschungsleiter Professor Werner Müller vom Institut für Physiologische Chemie.

Außerdem habe sein Team einen zweiten bisher unbekannten Effekt beobachtet: "Anorganische Polyphosphate stimulieren offenbar die Funktion der Mukus produzierenden Schleimhaut, die als Teil des angeborenen Immunsystems die Atemwege und die Lunge allgemein vor dem Eindringen von Viren, auch von SARS-CoV-2, schützt." Profitieren könnten davon vor allem Menschen, die zu wenige Blutplättchen haben und besonders gefährdet sind.

Forscher suchen Investoren

Anorganische Polyphosphate seien zudem ungiftig, synthetisch herstellbar und einfach vom menschlichen Körper abzubauen. In spezielle Nanopartikel verpackt, die das Team bereits entwickelt habe, könnten sie zum Beispiel mithilfe von Nasensprays eingenommen werden, so die Mainzer Forscher. Jetzt würden Investoren für das Mittel gesucht.

Experimente rund um Nanopartikel

Bereits vor einigen Wochen hatten US-Wissenschaftler darauf hingewiesen, dass sich aus Nanopartikeln ein möglicherweise per Nasenspray verabreichbares Medikament entwickeln lässt. Laut einer Mitteilung der University of California, San Francisco (UCSF) dockte ein solcher Nanobody im Laborversuch an spezielle Oberflächenstrukturen des Coronavirus an. Er könne verhindern, dass der Erreger in Zellen eindringt.

Die Experimente rund um die Nanopartikel stehen aber noch ganz am Anfang. Bislang wurde weder an Tieren noch an Menschen untersucht, ob das Mittel tatsächlich wirkt, ob es sicher ist und welche Nebenwirkungen es gibt. Dafür sind aufwendige und zeitintensive Tests nötig.

Wenn geltende wissenschaftliche Standards eingehalten werden, dürfte es mindestens fünf Jahre bis zu einem möglichen Einsatz dauern, womöglich länger, kommentierte Mathias Pletz, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena, Erkenntnisse wie die aus den USA. Zudem schaffe es nur ein Bruchteil der im Labor erfolgreich getesteten Wirkstoffe überhaupt bis zur praktischen Anwendung.