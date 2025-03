Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin und stellvertretende FDP-Landeschefin Daniela Schmitt ist unter politischen Druck geraten.

Hintergrund ist einerseits, dass die landeseigene ISB-Bank sich finanziell an einem Unternehmen ihres Ehemannes beteiligt hat. Andererseits nahm ihr Mann als Unternehmer mindestens einmal an einer Delegationsreise des Wirtschaftsministeriums teil. Das hatte das Nachrichtenportal "Business Insider" am Mittwoch berichtet und dies als "Filz-Verdacht" bezeichnet. In einer Mitteilung wies Ministerin Schmitt die Vorwürfe "entschieden zurück".

Die landeseigene Investitions- und Strukturbank (ISB) fördert auf verschiedene Weise Unternehmen in Rheinland-Pfalz. In manchen Fällen beteiligt sie sich auch direkt an Unternehmen. Dies machte sie auch im Fall des Unternehmens von Schmitts Ehemann. Zu diesem Zeitpunkt war Schmitt Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und auch stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende der ISB.

Schmitt: ISB sei über persönliche Beziehung informiert gewesen

Schmitt teilte mit, sie habe von sich aus den Verwaltungsrat darüber informieren lassen, dass es eine persönliche Beziehung zum Antragsteller, also ihrem Mann, gebe. Das habe sie gemacht, obwohl sie dazu nicht verpflichtet gewesen sei. Auch seien der Vorstand und der Compliance-Beauftragte der ISB in Kenntnis gesetzt worden.

Auch den Vorwurf, Schmitt habe ihren Mann vergangenes Jahr als Ministerin auf die Brasilienreise "mitgenommen", wie der "Business Insider" berichtet, wies das Ministerium zurück. Schmitts Ehemann habe sich als Unternehmer beworben und die Reisekosten wie jeder andere teilnehmende Unternehmer selbst bezahlt. Weitere Delegationsreisekosten von jeweils 3.492 Euro habe das Land für alle mitreisenden Unternehmen übernommen. Eine Auswahl, welche Unternehmen mitreisen konnten, habe das Ministerium nicht getroffen.

In zweieinhalb Wochen finden beim FDP-Landesparteitag in Mainz Vorstandswahlen statt. Nach dem Parteiaustritt des bisherigen Landesvorsitzenden Volker Wissing wird ein Nachfolger gesucht. Bislang hat nur Daniela Schmitt ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt. Erst am Dienstag hatte sie konkret angekündigt, dass sie für den Parteivorsitz in Rheinland-Pfalz kandidieren will.