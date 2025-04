per Mail teilen

Seit 20 Jahren können Wanderer auf dem Rheinsteig tolle Ausblicke und sportliche Herausforderungen genießen. Der Fernwanderweg wird von Wanderfreunden geschätzt. Die Menschen vor Ort freuen sich über die Wanderfreunde - denn die spülen ordentlich Geld in die Kasse. So ist der Rheinsteig zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor in der Region geworden.