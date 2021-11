Ampel im Bund: Wirtschaft in Rheinland-Pfalz ist optimistisch

Was SPD, Grüne und FDP für ihren Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung ausgehandelt haben, ist jetzt bekannt. Was halten Wirtschaftsverbände in Rheinland-Pfalz davon?

Überwiegend positiv nimmt die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz den Koalitionsvertrag der künftigen Ampelkoalition in Berlin auf. Unternehmensvertreter begrüßen insbesondere die Pläne für Zukunftsinvestitionen.

Der Koalitionsvertrag biete eine Chance für die notwendige Modernisierung unseres Landes, erklärt der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz, Karsten Tacke. Die Förderung von Wasserstofftechnologien, ein Bürokratie-Entlastungsgesetz und der Plan, Deutschland zum globalen Standort der Halbleiterindustrie zu machen, sei der richtige Schritt. Rheinland-Pfalz könne mit seiner starken Industrie und seinem innovativen Mittelstand einen großen Beitrag leisten.

Wirtschaft in RLP hofft auf schnelle Entscheidungen

Die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz wertet es vor allem als gutes Zeichen, dass SPD, Grüne und FDP sich so schnell geeinigt hätten. Die Erwartungen an die neue Regierung seien hoch. Gerade bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie müsse die Koalition schnell handlungsfähig sein. Zusätzliche Restriktionen für die Wirtschaft müssten dabei unbedingt vermieden werden. Aber auch zukunftsweisende Themen wie die Digitalisierung müssten vehement vorangebracht werden.

DGB sieht Stärken und Schwächen im Koalitionsvertrag

Der deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßt den Koalitionsvertrag in vielen Punkten. Es sei richtig, sagt der DGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann, dass der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht werde. Richtig sei auch, dass die Transformation und Digitalisierung nur gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmern wirksam gestaltet werden könnten. Zurecht nehme auch der Klimaschutz einen hohen Stellenwert im Vertrag ein. Wie das alles finanziert werden solle, sei aber nicht klar geworden.

"Wer mehr Fortschritt wagen will, darf sich nicht vor einem Einstieg in eine gerechte Steuerpolitik drücken", sagte Hoffmann. "Dazu haben sich die zukünftigen Ampelkoalitionäre nicht durchringen können. Das ist eine zentrale Schwachstelle, die mutig durch gutes Regieren korrigiert werden sollte."

Landwirtschaft in RLP reagiert zurückhaltend auf Ampel-Pläne

Auch die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz äußerte sich bisher nicht negativ. Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, sagte dem SWR: "Die Landwirtschaft stehe in einem Prozess der Transformation um nachhaltiger zu werden. Das stehe außer Frage." Wie die künftige Ampelkoalition ihre Ziele in Bezug auf die Landwirtschaft erreichen wolle, sei noch offen. Die konkreten Maßnahmen seien darin noch gar nicht beschrieben. Wichtig sei, dass die Nachhaltigkeit auch in Rheinland-Pfalz und Deutschland wirtschaftlich sei.