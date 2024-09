Spätfrost im April und insgesamt viel Regen könnten in diesem Jahr in der Region Trier zur schlechtesten Weinlese seit dem zweiten Weltkrieg führen. Das ist die Einschätzung des Vereins "Moselwein". Dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, DLR, zufolge, könnten in diesem Jahr nur halb so viele Trauben geerntet werden wie durchschnittlich in den vergangenen Jahren. SWR-Reporter Maximilian Storr mit Einzelheiten: