Stau, Sturm, Sicherheit - Winterferien 2022 starten in RLP

Am Freitag startet Rheinland-Pfalz in die Winterferien. Wer mit dem Auto Richtung Skigebiete will, sollte ein paar Autobahnen und den Sturm "Zeynep" im Auge haben.

Hier beginnen die Winterferien

Insgesamt beginnen am Freitag für die Schulkinder in drei Bundesländern die Winterferien. Außer Rheinland-Pfalz starten noch Sachsen und das Saarland in die Ferien - und möglicherweise den Urlaub. Relevant für die Strecken im Land könnten auch noch Urlauber aus den Niederlanden sein, auch dort beginnen jetzt in einigen Provinzen Schulferien.

Stauprognosen für die Autobahnen

Der ADAC ist für die Autobahnen in Rheinland-Pfalz recht optimistisch. Hier sei trotz des startenden Reiseverkehrs nicht mit größeren Behinderungen zu rechnen. "Ein Nadelöhr könnte vielleicht auf der A61 von Norden kommend sein", sagt Marco Hillmann, ADAC-Sprecher für den Bereich Mittelrhein. Aber die eigentlichen Staustrecken liegen dann außerhalb von Rheinland-Pfalz Richtung Skigebiete.

Wer also aus Rheinland-Pfalz in den Schnee möchte, sollte die üblichen Verdächtigen im Auge behalten:



A3 Würzburg Richtung Passau

A6 Mannheim Richtung Heilbronn

A7 Würzburg - Ulm - Füssen

A8 München Richtung Salzburg

A93 Inntaldreieck nach Kufstein

A95 München nach Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Wer hingegen nicht in die Berge möchte, muss nach Einschätzung des ADAC gar nicht mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Wann ist die beste Reisezeit?

Besonders problematisch sind wie immer zum Ferienbeginn der Freitag und der Samstag, zumal jetzt auch Wochenendausflüger dazukommen. Stoßzeiten meiden - diese Empfehlung ist gut gemeint, aber für Familien mit Schulkindern eher nicht umsetzbar. Wer unabhängig ist, sollte schauen, dass er schon Freitagvormittag losfährt. Wenn das nicht möglich ist, könnte der Sonntag oder der Montag eine gute Alternative sein, um den großen Staus Richtung Skigebieten zu entkommen.

Das Wetter in suchen Das Wetter im Südwesten Wolken, zeitweise Regen, ab Mittag zunehmend windig, später stürmisch. 8 bis 18 Grad. Die Warmfront eines neuen Orkantiefs überquert uns, am Abend folgt die Kaltfront. Dichte Wolken bringen vereinzelt Regen, sonst ist es trocken. Im Süden Baden-Württembergs zeigt sich ab und zu die Sonne. Am Nachmittag zieht in Rheinland-Pfalz neuer Regen auf. Die Temperaturen erreichen sehr milde 8 Grad in der Eifel und 18 Grad im Breisgau. Der Südwestwind wird ab Mittag deutlich stärker. Ab dem späten Nachmittag und in der ersten Nachthälfte stürmische Böen oder Sturmböen, auf den Höhen schwere Sturmböen. Tiefstwerte plus 5 bis minus Ein Grad. Morgen Sonne und Wolken, nachlassender Wind bei 4 bis 12 Grad Am Sonntag windig bis stürmisch und teils nass. Zu Wochenbeginn weiter wechselhaft.

Winterferien mit Sturm im Gepäck - was müssen Autofahrer beachten?

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm- und Orkanböen bis einschließlich Samstagmorgen, ab Freitag ist das Orkantief "Zeynep" im Anmarsch. Am Freitagnachmittag sollen in Rheinland-Pfalz Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern möglich sein, im Bergland auch darüber. Autofahrer sollten deshalb unbedingt die Geschwindigkeit anpassen. "Und auch wenn es komisch klingt: Das Lenkrad gut mit beiden Händen festhalten", erinnert Hillmann an eine wichtige Grundregel. Sollte eine Böe das eigene Auto erfassen: kontrolliert gegenlenken, das Lenkrad nicht verreißen.

Besonders gefährlich ist es im Sturm auf Brücken, in Rheinland-Pfalz gibt es einige entlang der Autobahnen. Dort warnen entsprechende Hinweise vor den Gefahren. Ebenfalls besonders gefährlich sind baumreiche Strecken, deshalb: Waldschneisen und Alleen meiden.

Gefährlich - mit Dachbox im Sturm

Nachdrücklich warnt Hillmann davor, im Sturm mit einer Dachbox auf dem Auto unterwegs zu sein. "Wer jetzt erst losfährt, sollte sich im Auto Stauraum verschaffen, denn im Sturm ist eine Dachbox eine echte Gefahr", warnt Hillmann. Durch den Aufbau habe der Wind eine größere Angriffsfläche und könnte die Dachbox aus der Verankerung reißen.