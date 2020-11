Schnee und Eis können den Straßenverkehr ruckzuck lahmlegen. Damit Rheinland-Pfalz nicht ins Chaos schlittert, sind bei Winterwetter 1.600 Menschen im Dauereinsatz. Gestreut wird mit einer Erfindung aus dem Land.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) sorgt in Rheinland-Pfalz dafür, dass Autobahnen ebenso wie Bundes-, Land- und Kreisstraßen von Schnee und Eis befreit werden. Dabei gibt es kein Anrecht der Bürger, dass außerorts die Straßen immer geräumt sind. Eine Räumpflicht gibt es nur für besonders gefährliche Strecken.

Wie viele Kilometer werden geräumt?

Rheinland-Pfalz ist von einem dichten Straßennetz überzogen. Insgesamt 877 Autobahnkilometer und 17.000 Kilometer an Bundes-, Land- und Kreisstraßen werden im Winter von den Mitarbeitern des LBM betreut.

Wie viele Mitarbeiter sind im Einsatz?

Tausende Kilometer räumt man nicht mit einem Dutzend Menschen und ein paar Schaufeln. Um die 1.600 Mitarbeiter der Autobahn- und Straßenmeistereien sind im Winter unterwegs, um die Straßen zu räumen. Dafür stehen ihnen 570 Winterdienstfahrzeuge zur Verfügung.

Wann wird geräumt?

Das hängt von der Straße ab. Autobahnen sollen möglichst 24 Stunden am Tag befahrbar sein. Entsprechend sind die Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz. Die anderen Straßen außerorts sollen zwischen 6 und 22 Uhr geräumt sein. Wenn sich also die meisten Arbeitnehmer im Winter gegen 3 Uhr nochmal im Bett umdrehen, sind die Räumdienste schon unterwegs, damit der Berufsverkehr ab 6 Uhr rollen kann.

Bei winterlicher Wetterlage gibt es eine ständige Rufbereitschaft, die schnell reagieren kann. Informationen zur Wetterlage und dem Zustand der Straßen bekommen die Bereitschaftsdienste zum einen vom Wetterdienst. Zum anderen gibt es 80 Glättemeldeanlagen in den rheinland-pfälzischen Autobahnen und Bundesstraßen.

Wie funktionieren die Glättemeldeanlagen?

200 Sonden mit einer Größe von 10x10 Zentimeter sind in die Fahrbahnen im Land eingebaut. Diese messen Temperaturen, den Gefrierpunkt und den Zustand der Straßen. Mit diesen Daten können die Verantwortlichen bestimmen, wie hoch das Risiko von glatten Straßen ist. Die Glättemeldeanlagen leiten die Informationen auch an das LBM-Mobilitätsportal weiter. Dort kann sich jeder Autofahrer über die Fahrbahntemperatur einer Strecke informieren.

Womit wird gestreut?

Salz und Sole sind die zwei Mittel der Wahl. Beim Salz handelt es sich um so genanntes "Feuchtsalz 30". Anders als "trockenes" Salz wird es nicht vom Wind weggeweht und taut Schnee und Eis schneller weg. Erfunden wurde diese Salzvariante übrigens in Rheinland-Pfalz: 1971 kam Anton Bauer, der Leiter der Autobahnmeisterei Kaisersesch auf die Idee, das Trockensalz anzufeuchten. Seit rund 30 Jahren werden in ganz Deutschland Straßen mit diesem Salz gestreut.

Festes Streusalz ist bei tiefen Temperaturen gut geeignet picture-alliance / Reportdienste (c) dpa

Seit ein paar Jahren wird in Rheinland-Pfalz auf den Autobahnen auch Sole gegen glatte Straßen versprüht. Diese Flüssigstreuung eignet sich allerdings nach Angaben des LBM nur bei Temperaturen bis zu -6 Grad und vor allem zur Vorbeugung. Bei tieferen Temperaturen sei das traditionelle Salz das Mittel der Wahl.

Salzsole wird seit einigen Jahren in Rheinland-Pfalz als Alternative getestet dpa Bildfunk Picture Alliance

Wie viel Salz hat Rheinland-Pfalz auf Vorrat?

Mehr als 142.000 Tonnen Streusalz sind nach Angaben des LBM im Land in Hallen und Silos eingelagert. Das Salz stammt demnach aus Bergwerken in Deutschland und Europa. Im Schnitt werden in einem Winter in Rheinland-Pfalz rund 150.000 Tonnen Salz verstreut. Doch die Schwankungen sind extrem: Im Winter 2006/2007 wurden gerade einmal 40.000 Tonnen gebraucht. Drei Jahre später war es sechs Mal soviel: 246.000 Tonnen wurden benötigt, so viel wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen vor 50 Jahren.