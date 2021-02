Der diesjährige Winter war das zehnte Jahr in Folge zu warm. Das geht aus den vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes hervor.

Sehr sonnig, durchschnittlich nass und deutlich zu warm. So ist die Winterbilanz des Deutschen Wetterdienstes. In Rheinland-Pfalz lag die Durchschnittstemperatur in diesem Winter bei 2,8 Grad. Das sind 1,9 Grad über dem Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990.

Extreme Temperaturschwankungen

Deutschlandweit fielen den Meteorologen in diesem Winter besonders die extremen Temperaturschwankungen auf. Im Dezember und Januar wechselten sehr milde und nasskalte Witterungsabschnitte häufig einander ab. In der ersten Hälfte des Februars lag ganz Deutschland unter einem skandinavischen Hochdruckgebiet und erstarrte unter eisiger Kälte. In Thüringen wurden minus 27 Grad gemessen. Zwei Wochen später schnellten die Temperaturen in die Höhe. An mehreren Tagen stieg das Thermometer auf mehr als 20 Grad, auch in Rheinland-Pfalz. Das gab es noch nie in einem Februar.

Viele Sonnenstunden

In Rheinland-Pfalz war der Winter wärmer, aber auch die Sonne schien etwas öfter als im langjährigen Mittel. Der Deutsche Wetterdienst zählte in Rheinland-Pfalz in diesem Winter 165 Sonnenstunden, ein Plus von 13 Stunden.

Vor allem für die Kinder war der Schnee in der Corona-Pandemie eine willkommene Abwechslung

Herrliches Winterwetter

Und der Februar brachte außergewöhnlich viel Schnee, der dank frostiger Temperaturen in Eifel, Hunsrück und Westerwald länger liegen blieb. Der Deutsche Wetterdienst bezieht sich auf Daten des meteorologischen Winters, der immer am 1. Dezember beginnt und mit dem letzten Februartag endet.