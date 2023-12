Das Wetter in RLP: Nur noch stellenweise Schnee

Nachdem sich der 1. Advent frostig präsentierte, geht es nur noch stellenweise weiß und winterlich weiter: die Wettervorhersage für Rheinland-Pfalz.

Mütze und Schal sollten auf dem Weihnachtsmarkt trotzdem weiterhin nicht fehlen: Die neue Woche bringt teils Schnee und Regen sowie leicht steigende Temperaturen nach Rheinland-Pfalz, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Montag müssen wir uns zunächst auf Schnee und gebietsweise Glatteis einstellen. Im Laufe des Tages sollen die Temperaturen von Südwesten aus dann kontinuierlich auf bis zu 4 Grad steigen. Statt Schnee wird es im Flachland deshalb größtenteils Regen geben. Im Bergland seien aber bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich, hieß es.

Dienstag: Schauer im Tiefland, Schneeregen in höheren Lagen

Am Dienstag bleibt das Wetter ähnlich: Es wird laut DWD stark bewölkt und bedeckt mit Schauern im Tiefland und Schneeregen in höheren Lagen. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 6 Grad.

Auch am Mittwoch ist es wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern oder Schneeregen. Tagsüber steigen die Temperaturen entlang von Mosel und Rheinauf bis zu 6 Grad, im Rest des Landes liegen sie zwischen 2 und 4 Grad.

Langlauf im Westerwald, Rodeln in Eifel und Hunsrück

Am Adventswochenende war es oft heiter, dazu blieb es überwiegend niederschlagsfrei. Skifans durften sich stellenweise aber über eine weiße Pracht freuen. Zwar hat die Saison in den Wintersportgebieten des Landes noch nicht überall offiziell begonnen, aber hier und da konnte man die Bretter schon unterschnallen, wie zum Beispiel in Bad Marienberg im Westerwald: Acht Kilometer gespurte Loipe, viele Parkplätze und kein Eintritt. Auch die ersten Skilifte öffneten im Westerwald bereits, zum Beispiel in Kirburg.

In Eifel und Hunsrück konnten Familien mit Kindern am Wochenende zumindest Schlitten fahren. Zum Skilaufen reichte der Schnee noch nicht, hieß es auf SWR-Anfrage. Wer rodeln wollte, konnte das tun, sagte eine Vertreterin des Ski-Clubs Daun. Auch am Schwarzen Mann konnte auf einer zehn Zentimeter hohen geschlossenen Schneedecke gerodelt werden. Am Ernstberg in der Vulkaneifel war der Boden zum Skifahren noch zu warm, Rodeln auf eigene Verantwortung aber möglich. Der Skiclub Prüm hatte nach eigenen Angaben die Schneekanonen angestellt, so dass es an der Wolfsschlucht gute Rodelbedingungen gab. Auch rund um den Erbeskopf liegt genug Schnee.

Schneechaos in Bayern und Baden-Württemberg

Heftige Schneefälle haben derweil in Süddeutschland Chaos im Verkehr verursacht. Am Münchner Flughafen war wegen starker Schneefälle bis Sonntagmorgen der Flugbetrieb gesperrt. Passagiere wurden gebeten, gar nicht erst anzureisen. Rund 20 Maschinen, die eigentlich in München hätten landen sollen, wurden nach Frankfurt umgeleitet. Dort war nach Angaben des Betreibers Fraport "die Kapazität erschöpft und der Betriebsablauf angespannt", es kam zu Verspätungen. Mittlerweile können wieder Flugzeuge in München starten und landen.

Auch der Bahnverkehr war massiv betroffen. In Baden-Württemberg war der Zugverkehr von Stuttgart nach Singen und weiter nach Zürich eingestellt worden. Die Bahn sagt, dass noch bis Montag mit Problemen im Fernverkehr zu rechnen sei - vor allem rund um München. Auch der Allgäu Airport Memmingen hatte wegen starken Schneefalls seinen Betrieb vorerst eingestellt.