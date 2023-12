Das erste Adventswochenende in Rheinland-Pfalz wird winterlich. Auf dem Weihnachtsmarkt sollten Mütze und Schal nicht fehlen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet neue Schneefälle.

Der Winter ist zurück in Rheinland-Pfalz. Nach dem ersten Schnee Ende November ist auch der Dezember frostig und mit einzelnen Schneeflocken gestartet. In der Nacht zum Samstag bleibt es laut DWD bei minus 4 bis minus 7 Grad frostig kalt. Während es über den meisten Landesteilen trocken bleibt, kann in der Südpfalz etwas Schnee fallen.

Am Samstag ist es dann meist bewölkt, ab und an zeigt sich die Sonne. Es bleibt meist trocken. Die Temperaturen kommen nicht über minus 6 Grad in der Eifel bis minus 2 Grad in der Landeshauptstadt Mainz hinaus.

Frostiges Wetter am 1. Advent

Am Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt und tagsüber überwiegend niederschlagsfrei. Am Abend ist aus dem Westen gebietsweise Schneefall möglich. Der erste Advent bringt Tageshöchsttemperaturen zwischen -2 und +1 Grad und schwachen bis mäßigen Wind aus südlicher Richtung mit. In der Nacht zum Montag wird es stark bewölkt bis bedeckt und verbreitet Schneefall mit Glättegefahr mit Tiefstwerten bei -2 bis -4 Grad.

Langlauf im Westerwald, Rodeln in Eifel und Hunsrück

Lästig, wenn man mit dem Auto unterwegs ist - Skifans dürften sich über die weiße Pracht aber freuen. Zwar hat die Saison in den Wintersportgebieten des Landes noch nicht überall offiziell begonnen, aber hier und da kann man die Bretter schon unterschnallen, wie zum Beispiel in Bad Marienberg im Westerwald: Acht Kilometer gespurte Loipe, viele Parkplätze und kein Eintritt - dort dürfte es am Adventswochenende voll werden. Auch die ersten Skilifte öffnen im Westerwald bereits.

In Eifel und Hunsrück können Familien mit Kindern am Wochenende zumindest Schlitten fahren. Zum Skilaufen reiche der Schnee noch nicht, hieß es auf SWR-Anfrage. Demnach blieben die ehrenamtlich betriebene Skihütte und der Lift am Mäuseberg noch geschlossen. Wer Rodeln wolle, könne das aber tun, sagte eine Vertreterin des Ski-Clubs Daun. Auch am Schwarzen Mann kann auf einer zehn Zentimeter hohen geschlossenen Schneedecke gerodelt werden. Am Ernstberg in der Vulkaneifel ist der Boden zum Skifahren zu warm, Rodeln auf eigene Verantwortung aber möglich. Der Skiclub Prüm hat nach eigenen Angaben die Schneekanonen angestellt, so dass es an der Wolfsschlucht gute Rodelbedingungen geben sollte. Auch rund um den Erbeskopf liegt genug Schnee.