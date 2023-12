Neuer Schnee und Glättegefahr am Adventswochenende in RLP

per Mail teilen

Das erste Adventswochenende in Rheinland-Pfalz wird winterlich. Auf dem Weihnachtsmarkt sollten Mütze und Schal nicht fehlen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet neue Schneefälle.

Schnee, Schneeregen und teilweise auch glatte Straßen - der Dezemberauftakt bringt den Winter zurück nach Rheinland-Pfalz. Anhaltender Tiefdruckeinfluss und Meeresluft polaren Ursprungs sorgen für frostige Temperaturen.

Schon in der Nacht zum Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit leichtem Schneefall. Es herrscht Dauerfrost bis minus 4 Grad. Örtlich kann es Nebel geben.

Schnee und Glätte ab Freitag möglich

Auch tagsüber bleibt es am Freitag bedeckt und es schneit, wobei der Schneefall im Lauf des Tages nachlässt. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Das Wochenende bringt ebenfalls Frost, örtlich Schnee, in tieferen Lagen auch Schneeregen. Dabei wird es immer kälter - nachts bis minus 7 Grad.

Genug Streusalz gegen Schnee und Glatteis auf Lager

Die Autobahn- und Straßenmeistereien in der Westpfalz sind auf Glatteis und Schnee vorbereitet. Wie der Landesbetrieb Mobilität LBM in Kaiserslautern am Mittwoch mitteilte, sind die Streusalzlager voll.

Langlauf im Westerwald möglich

Lästig, wenn man mit dem Auto unterwegs ist - Skifans dürften sich über die weiße Pracht aber freuen. Zwar hat die Saison in den Wintersportgebieten des Landes noch nicht offziell begonnen, aber hier und da kann man die Latten schon unterschnallen, wie zum Beispiel in Bad Marienberg im Westerwald: Acht Kilometer gespurte Loipe, viele Parkplätze und kein Eintritt - dort dürfte es am Adventswochenende voll werden.